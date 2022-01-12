Москва, , 21:55 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Басота (Тимур Челянов) сделал анонс новой песни. Ее фрагментом музыкант поделился в истории на своей странице в Instagram 12 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

По словам артиста, премьера работы состоится в феврале 2022 года. Также он поделился информацией о том, что в том же месяце состоится выпуск дебютного проекта от его музыкальной группы Лувр.

Напомним, что Басота являлся одним из наиболее популярных рэп-артистов в середине 2010-х годов. За свою карьеру исполнитель успел выпустить более 10 различных студийных проектов.

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