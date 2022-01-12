Сан-Хосе, 12 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Посол Коста-Рики в ООН Родриго Альберто Карасо был назначен 11 января новым президентом исполнительного совета детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Об этом сообщает новостное агентство La Nation.

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Дипломат и бывший вице-президент организации стал первым костариканцем, занявшим пост президента в ЮНИСЕФ. Карасо будет исполнять президентские обязанности до 8 мая 2022 года, когда к присяге будет приведен новый президент Коста-Рики. После этого будущий глава государства назначит нового посла в ООН, который сменит Карасо на посту главы ЮНИСЕФ на оставшийся год.

Карасо в интервью заявил о важности деятельности ЮНИСЕФ в таких странах, как Коста-Рика: «Когда в 1954 и 1955 годах нас поглотила эпидемия полиомиелита, организация поддержала страну и вакцинировала всех нас».