Вашингтон, 12 января, 2022, 21:54 — ИА Регнум. 12 января на YouTube-канале студии A24 состоялась премьера первого трейлера грядущего фильма ужасов под названием «X». Одну из главных ролей в фильме исполнил рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади).

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Действия картины разворачиваются в 1979 году, а в эпицентре событий оказывается группа лиц, занимающихся съемками порнографических видеороликов. Премьера фильма запланирована на 18 марта 2022 года, а его показ состоится в кинотеатрах и на всех стриминговых платформах.

Напомним, что на 2022 год запланирован выход анимационного шоу от Kid Cudi. Права на проект принадлежат сервису Netflix.