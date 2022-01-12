12 января 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:40 — REGNUM Заявление главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР) о том, что на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект о продовольственно-лекарственных сертификатах, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 12 января в социальной сети «ВКонтакте».

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

"Всех чиновников лишить заработной платы полностью и выдавать им только карточки продуктовые!» — призывает Вячеслав С.

Многие пользователи крайне негативно отнеслись к данной инициативе со стороны российских властей. Граждане убеждены, что введением продовольственных карточек правительство расписывается в своём бессилии как-то повлиять на рост цен на товары.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«Вы как ни назовите, хоть горшком, от этого ничего не изменится. Население стремительно нищает. А ваши «продуктовые наборы» представляют собой лютое фиаско», — считает Дмитрий Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет никаких объективных причин для того, чтобы российские граждане имели дело со столь отвратительной ситуацией в экономике страны.

«Страна богата природными ресурсами, а люди очень бедно живут. Может неправильно распределяется прибыль от народного добра?» — задаётся вопросом Марина С.

Часть людей полагает, что руководство страны должно вмешаться в продовольственную сферу и развернуть ситуацию в интересах простого человека, который не имеет большого дохода.

«А может просто зарплаты сделать адекватные, чтобы так, как Казахстане не получилось? Огонь разгорелся после того, как цены на какой-то там газ поднялись. Всего-то, а какие последствия!» — предупреждает Андрей М.

Ряд пользователей указывает на то, что цены растут не потому, что производители неадекватно завышают цены, а потому что владельцы торговых сетей сошли с ума от жадности и делают слишком большую наценку.

«Скажите мне тупому, пожалуйста, разве властям сложно цены адекватными сделать? Или хотя бы создать государственную сеть, где продавали бы российские товары по нормальным ценам без наценок в 100%. Уже сколько раз видел, где производители жалуются на то, что сети душат их. Ты либо им платишь и попадаешь на полку, или ты не попадешь в сеть», — пишет Александр К.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что всему виной экономическая модель Российской Федерации, которая не следует интересам народного большинства, а призвана всё больше и больше набивать карманы капиталистов.

«Это вот для такого счастья капиталистического рушили СССР, а вернее социалистическую экономику?» — интересуется Владимир А.

«Стыдно должно быть правительству страны, победившей фашизм! Хотите опять вернуться к отмененным когда-то карточкам? Что, со своими обязанностями уже не справляетесь? Тогда принесите извинения и освобождайте место для тех, кто исправит положение в стране», — написал Виктор Л.

«Почти 50 лет трудового стажа у меня, я никак не бездельница, но от карточек не откажусь, потому что понимаю, что справиться с жадными торговыми сетями правительство не может. Да и вообще, при этом идиотском капитализме ничего хорошего не будет», — поделилась своим мнением Лидия Б.

Напомним, 11 января глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) написал в Telegram-канале о том, что на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект о продовольственно-лекарственных сертификатах. Кроме того, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о том, что введение в стране продуктовых карточек поможет не только бедным, но и отечественным товаропроизводителям.