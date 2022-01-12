Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Американский рэп-музыкант Kodak Black (Билл К. Капри) исполнил непристойный танец во время хоккейного матча между «Флоридой» и «Ванкувером». Видеофрагментом события поделился подкаст Pardon My Take на своей странице в Twitter 12 января.

Музыка (сс) StockSnap

Во время игрового перерыва исполнитель вместе со своей невестой Меллоу Рэкс начал демонстративно изображать движения, напоминающие половой акт. Примечательно, что на другой трибуне стадиона в этот момент находилось руководство одной из играющих команд.

Напомним, что 20 декабря 2021 года стало известно о том, что Kodak Black прошел реабилитацию от наркотической зависимости. В 2022 году рэпер планирует проведение концертного тура.

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