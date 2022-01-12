Вашингтон, 12 января 2022, 21:51 — REGNUM Американский рэп-музыкант Kodak Black (Билл К. Капри) исполнил непристойный танец во время хоккейного матча между «Флоридой» и «Ванкувером». Видеофрагментом события поделился подкаст Pardon My Take на своей странице в Twitter 12 января.

Музыка
Музыка
(сс) StockSnap

Во время игрового перерыва исполнитель вместе со своей невестой Меллоу Рэкс начал демонстративно изображать движения, напоминающие половой акт. Примечательно, что на другой трибуне стадиона в этот момент находилось руководство одной из играющих команд.

Напомним, что 20 декабря 2021 года стало известно о том, что Kodak Black прошел реабилитацию от наркотической зависимости. В 2022 году рэпер планирует проведение концертного тура.

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