Вашингтон, 12 января, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант Kodak Black (Билл К. Капри) исполнил непристойный танец во время хоккейного матча между «Флоридой» и «Ванкувером». Видеофрагментом события поделился подкаст Pardon My Take на своей странице в Twitter 12 января.

(сс) StockSnap Музыка

Во время игрового перерыва исполнитель вместе со своей невестой Меллоу Рэкс начал демонстративно изображать движения, напоминающие половой акт. Примечательно, что на другой трибуне стадиона в этот момент находилось руководство одной из играющих команд.

Напомним, что 20 декабря 2021 года стало известно о том, что Kodak Black прошел реабилитацию от наркотической зависимости. В 2022 году рэпер планирует проведение концертного тура.