Москва, , 21:51 — REGNUM Совет министров обороны государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 13 января проведёт внеочередное заседание, на котором утвердит план вывода миротворческой группировки из Казахстана, сообщает 12 января официальный сайт ОДКБ.

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«Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января с.г. в режиме видеоконференцсвязи», — указано в сообщении.

Напомним, ранее было заявлено, что вывод миротворческих войск ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января и будет проводиться в течение 10 дней.

Как сообщало, миротворческая группировка ОДКБ была направлена в Казахстан по просьбе президента этой республики Касым-Жомарта Токаева на фоне массовых беспорядков и грабежей, а также нападений боевиков на госучреждения и правоохранителей Казахстана.

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