Киев, , 21:49 — REGNUM Студия GSC GameWorld отложила релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на декабрь 2022 года. Об этом 12 января сообщает официальная twitter-страница проекта.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Скриншот с YouTube

В объявлении разработчики написали, что игра выйдет не 28 апреля 2022 года, как было запланировано изначально, а 8 декабря 2022-го. GSC GameWorld объяснила решение о переносе релиза тем, что ей требуется больше времени для доработки и «шлифовки» игры.

https://twitter.com/stalker_thegame/status/1481279837469872128

Отметим, что многие известные видеоблогеры и журналисты выражали сомнения по поводу того, что авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl успеют завершить разработку игры до апреля 2022 года. Они обращали внимание подписчиков, что до даты релиза осталось несколько месяцев, при этом GSC GameWorld до сих пор не показала кадры реального игрового процесса.

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