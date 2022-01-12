Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена не в состоянии придерживаться плана программы стандартов на возобновляемое топливо и снизит требование к смешиванию этанола. Решение принято на фоне недовольства нефтедобывающей промышленности и профсоюзов, утверждающих, что этаноловая промышленность США не может выполнять установленную норму, сообщает 12 января Reuters.

Чудо-растения Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Байден пообещал восстановить законы, обязующие нефтеперерабатывающие компании смешивать разные виды биотоплива с бензином. Ранее экс-президент Дональд Трамп освободил от данных законов нефтеперерабатывающие агентства.

Изначально администрация в рамках программы на 2022 год хотела установить планку выработки в 14,1 млрд галлонов этанола, но под давлением демократов Белый дом увеличил этот показатель до 15 млрд. Теперь от этой цифры придется отказаться, так как пандемия COVID-19 повлияла на потребление топлива, что привело к закрытию нескольких заводов по производству этанола.

Ранее датская компания Saxo Bank опубликовала ежегодный список «шокирующих прогнозов» для инвесторов. Эксперты предупредили, что в 2022 году миру придется отложить планы о революции в энергообеспечении в связи с инфляционной угрозой на фоне роста цен на сырьевые товары. Также экономика может не справится с нереалистичными сроками перехода к «зеленой» энергии. Чтобы заставить производителей обеспечить нужное количество ресурсов по разумным ценам, придется пожертвовать инвестиционной бюрократией. Пять лет уйдет на добычу нефти и десять лет на природный газ.

Авторы исследования ссылаются на международное энергетическое агентство, согласно которому для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется снизить потребление нефти и природного газа примерно на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением. Несмотря на то, что разработчики сократили добычу, цены на энергоносители все равно выросли, а также подорожали промышленные металлы, необходимые для перехода к «зеленой» энергетике.

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