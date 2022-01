Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Многих фанатов «Бэтмена» разочаровало то, что будущий фильм режиссёра Мэтта Ривза получил «детский» возрастной рейтинг PG-13 (на сеансы допускаются дети, достигшие 13-летнего возраста). Об этом 12 января сообщает портал We Got This Covered.

Многие любители кинокомиксов отметили в соцсетях, что они хотели бы, чтобы «Бэтмену» был присвоен «взрослый» рейтинг R (в фильмах содержится контент, предназначенный для взрослой аудитории, т. е. присутствуют сцены насилия, употребления наркотиков, сексуальные сцены и т.п.). Издание в свою очередь отметило, что если судить по кадрам и трейлерам «Бэтмена», то в действительности Мэтт Ривз балансирует на грани рейтинга PG-13.

Отметим, что фильмы трилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь», считающиеся в сообществе фанатов лучшими картинами о Бэтмене, также получили возрастной рейтинг PG-13. Премьера фильма Ривза запланирована на 3 марта 2022 года.

