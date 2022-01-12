Фанаты недовольны возрастным рейтингом нового кинокомикса «Бэтмен»
Вашингтон, 12 января, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Многих фанатов «Бэтмена» разочаровало то, что будущий фильм режиссёра Мэтта Ривза получил «детский» возрастной рейтинг PG-13 (на сеансы допускаются дети, достигшие 13-летнего возраста). Об этом 12 января сообщает портал We Got This Covered.
Многие любители кинокомиксов отметили в соцсетях, что они хотели бы, чтобы «Бэтмену» был присвоен «взрослый» рейтинг R (в фильмах содержится контент, предназначенный для взрослой аудитории,
https://twitter.com/ThatGuyBertisha/status/1481301373731938304
https://twitter.com/random_snakes/status/1481301053345832960
Отметим, что фильмы трилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь», считающиеся в сообществе фанатов лучшими картинами о Бэтмене, также получили возрастной рейтинг PG-13. Премьера фильма Ривза запланирована на 3 марта 2022 года.