Бергамо, Италия, 12 января, 2022, 21:24 — ИА Регнум. 12 января «Аталанта» из Бергамо в матче 1/8 финала Кубка Италии сезона 2021/22 одержала уверенную победу «Венецией» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Первый мяч на двенадцатой минуте встречи забил форвард сборной Колумбии Луис Мурьель после передачи Ремо Фройлера — 1:0. В конце второй половины Йоаким Мэле удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Демирал, Копмейнерс, Скальвини (де Рон, 66'), Пеццелла (Мэле, 73'), Хатебур, Пессина, Миранчук, Мурьель (Пашалич, 73').

«Венеция»: Леццерини, Свобода, Кальдара, Ампаду, Тессманн, Молинаро (Шнегг, 46'), Фьордилино (Перец, 77'), Кьюин (Хейманс, 62'), Йонсен, Чернигой (Маццокки, 64'), Окерек (Генри, 46').

Статистика матча («Аталанта"/ «Венеция»)

Удары 17/7

Удары в створ 6/2

Владение 54%/46%

Угловые 8/6

Нарушения 10/21