Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Президент США Джо Байден 13 января обсудит с демократами в Сенате способы добиться принятия закона об избирательных правах и возможные изменения в правилах Сената, сообщает 12 января Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Днем ранее Байден отстаивал избирательные права, призывая к принятию закона Freedom to Vote Act (FTVA — Акт о свободе голосования), который упрощает доступ к голосованию. В частности, законопроект позволяет голосовать по почте и досрочно.

Однако FTVA наткнулся на преграду в Конгрессе. В ответ на сопротивление республиканцев президент предложил переписать правила Сената. В своей речи Байден назвал многих республиканцев трусливыми и пообещал изменить правила филибастера в Сенате США.

Напомним, что борьба за реформы в системе голосования в США происходит на фоне подготовки партий к непростым промежуточным выборам 2022 года, в случае проигрыша на которых демократы потеряют большинство в Конгрессе и уже не смогут повлиять на изменения в федеральных законах о голосовании.

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