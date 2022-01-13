Тбилиси, , 00:39 — REGNUM Тбилисский городской суд посчитал, что опубликованные министерством юстиции Грузии тюремные аудио‑ и видеосъёмки Михаила Саакашвили и информация о его тюремном рационе служили законной цели защиты государственной и общественной безопасности, сообщает 12 января грузинский телеканал «Формула».

Саакашвили скандалит с тюремщиками Facebook.com/moc.gov.ge

Согласно заявлению суда, он не обнаружил в факте публикации нарушения требований закона Грузии «О защите персональных данных». Кроме того, суд утверждает, что государственный инспектор Грузии пытался ввести общественность в заблуждение «необоснованными обвинениями».

«Прискорбно, что Служба государственного инспектора намеренно пытается ввести общественность в заблуждение, распространяя неверную информацию, с необоснованными и беспредметными обвинениями», — заявил суд.

Тбилисский городской суд призвал Службу государственного инспектора и все заинтересованные стороны распространять информацию и мнения, основанные на реальных фактах и соответствующие правильному толкованию действующего законодательства.

7 декабря 2021 года Служба государственного инспектора завершила изучение распространённых министерством юстиции и Пенитенциарной службой видеозаписей Михаила Саакашвили и привлекла их к административному штрафу в размере 2 500 лари. Служба государственного инспектора расценила обнародованные пенитенциарной службой видеозаписи, на которых видно, что Саакашвили принимает пищевые добавки, как посягательство на достоинство бывшего президента. В связи с этим Служба государственного инспектора потребовала от министерства юстиции и Пенитенциарной службы удалить все видео на страницах в «Фейсбуке» и официальных сайтах. Но вчера, 11 января, Служба государственного инспектора сообщила, что Тбилисский городской суд отменил их решение, согласно которому министерство юстиции было оштрафовано за разглашение персональных данных Михаила Саакашвили.

Напомним, что решением от 3 декабря Служба государственного инспектора признала министерство юстиции Грузии и Пенитенциарную службу незаконно разгласившими персональные данные экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.