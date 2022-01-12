Вашингтон, 12 января, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Пользователь Reddit TheMayorOfRightHere выложил на форум фотографии блюд, которые как будто сделаны из мобов (существ) игры Minecraft. Публикация была размещена 12 января на сайте платформы.

Minecraft

«Я не очень хорошо готовлю, но моему 9-летнему ребенку понравилось», — отметил в посте TheMayorOfRightHere. Он опубликовал снимки, на которых изображены «блюда» в том числе из Deadly Ghasts и Криперов. Геймер также сделал из различных ингредиентов съедобные факелы и травяные блоки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиаст добавил в Minecraft элементы стимпанка. Его модификация к игре, в частности, содержит такие предметы, как механический лук и крылья планера.