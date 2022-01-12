Копенгаген, 12 января 2022, 21:17 — REGNUM Четвёртую дозу вакцины от COVID-19 решили предложить жителям Дании с ослабленным иммунитетом власти страны, передаёт 12 января «Датское радио».
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Соответствующей информацией поделился датский министр здравоохранения Магнус Хеунике, отметив, что о штамме «Омикрон» сложилось ошибочное мнение, будто он менее опасен, чем «Дельта».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что четвёртая прививка от коронавируса небезопасна: она может ослабить иммунитет.
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