Казань, 12 января 2022, 21:16 — REGNUM Муфтии Поволжья, Кавказа и Крыма съехались в столицу Татарии Казань на открытие празднований, посвященных 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии. Празднования проводятся по поручению президента России Владимира Путина. В мероприятии приняли участие муфтии практически из всех регионов России.
Заместитель руководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов в своем поздравлении собравшимся отметил, что ислам является неотъемлемой составляющей российского цивилизационного и культурного кода.
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