Казань, 12 января, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Муфтии Поволжья, Кавказа и Крыма съехались в столицу Татарии Казань на открытие празднований, посвященных 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии. Празднования проводятся по поручению президента России Владимира Путина. В мероприятии приняли участие муфтии практически из всех регионов России.

Анна Рыжкова, ИА Красная весна Ислам

Заместитель руководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов в своем поздравлении собравшимся отметил, что ислам является неотъемлемой составляющей российского цивилизационного и культурного кода.

«Ислам является неотъемлемой составляющей российского цивилизационного и культурного кода. Этот код основан на исторической общности духовно-нравственных ценностей представителей различных религий и этносов, составляющих единый российский народ, тысячелетнем опыте сотрудничества в формировании, развитии и защите общего государства», — отметил он.

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