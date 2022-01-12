Сантьяго, , 21:15 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил 12 января, что не будет присутствовать на инаугурации нового президента Чили Габриэля Борича, которая назначена на 11 марта. Об этом сообщает чилийское информагентство Emol.

Жаир Болсонару Agência Brasil Fotografias

«Я не буду вдаваться в подробности, потому что не хочу создавать проблем в международных отношениях», — сказал президент в радиоинтервью. Решение, вероятно, вызвано поддержкой, оказанной Боричу основным политическим оппонентом Болсонару на грядущих выборах в Бразилии Луисом Лулой да Сильва. Кроме того, Болсонару стал последним латиноамериканским лидером, приветствовавшим победу Борича. Он высказался лаконично: «Половина населения воздержалась. Из оставшихся 55% проголосовали за этого Борича и еще 45% за Каста». Тем не менее, в официальной ноте правительство Бразилии выразило готовность сотрудничать с новыми чилийскими властями.

В ответ на холодную реакцию Болсонару Борич заявил о необходимости проявлять осторожность и воздерживаться от резких заявлений: «Очевидно, мы очень разные». Сильва, напротив, тепло поздравил Борича на следующий день после избрания: «Я рад победе в нашей Латинской Америке прогрессивного кандидата».

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