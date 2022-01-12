Вашингтон, 12 января 2022, 21:44 — REGNUM Цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет, сообщает 12 января Reuters со ссылкой на данные министерства труда США.

Мировая экономика под угрозой
Мировая экономика под угрозой

Отмечается, что удар по кошелькам еще даст о себе знать американцам, оптимистично настроенным относительно экономики, но это скорее всего произойдет в грядущем году.

Согласно последним данным, 2021 год в США завершился резким ростом цен. Так, в декабре цены на бензин подскочили почти на 50%, а на продукты питания — на 6,5% по сравнению с прошлым годом.

При этом американцы, благодаря стабильному рынку труда, до сих пор сохраняли оптимизм. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос в декабре, что поспособствовало росту расходов: розничные продажи в праздничные дни выросли почти на 11% по сравнению с 2019 годом, согласно данным Mastercard Spending Pulse.

Однако рост расходов на повседневную жизнь станет все сложнее покрыть. Аренда поднялась на 4% в декабре, что особенно проблематично. Ожидается, что в 2022 году она еще больше вырастет, поскольку рост стоимости жилья вытеснит потребителей с рынка.

Напомним, что число американцев, подающих заявки на пособие по безработице на неделе, закончившейся 30 декабря, вновь сократилось несмотря на новую волну пандемии коронавируса.

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