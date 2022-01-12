Вашингтон, 12 января, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет, сообщает 12 января Reuters со ссылкой на данные министерства труда США.

Мировая экономика под угрозой

Отмечается, что удар по кошелькам еще даст о себе знать американцам, оптимистично настроенным относительно экономики, но это скорее всего произойдет в грядущем году.

Согласно последним данным, 2021 год в США завершился резким ростом цен. Так, в декабре цены на бензин подскочили почти на 50%, а на продукты питания — на 6,5% по сравнению с прошлым годом.

При этом американцы, благодаря стабильному рынку труда, до сих пор сохраняли оптимизм. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос в декабре, что поспособствовало росту расходов: розничные продажи в праздничные дни выросли почти на 11% по сравнению с 2019 годом, согласно данным Mastercard Spending Pulse.

Однако рост расходов на повседневную жизнь станет все сложнее покрыть. Аренда поднялась на 4% в декабре, что особенно проблематично. Ожидается, что в 2022 году она еще больше вырастет, поскольку рост стоимости жилья вытеснит потребителей с рынка.

Напомним, что число американцев, подающих заявки на пособие по безработице на неделе, закончившейся 30 декабря, вновь сократилось несмотря на новую волну пандемии коронавируса.