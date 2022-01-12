Хасково, Болгария, 12 января, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов официально заявило о новой вспышке птичьего гриппа в Болгарии. В зоне заболевания оказалась область Хасково на юге страны, пишет софийская газета «24 часа».

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По данным экспертов, вирус был обнаружен на крупной утиной ферме в селе Желти Бряг, где находятся около шести тысяч птиц. В настоящее время в регионе проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Предполагается, что все домашние птицы в Желти Бряг, а также в трехкилометровой зоне, прилегающей к указанной ферме, будут уничтожены.

Напомним, зараженный участок находится в 10-километровой зоне наблюдений, где в конце 2021 года в селе Криво Поле также была зарегистрирована эпидемия птичьего гриппа. Тогда сотрудники ветеринарной инспекции умертвили в общей сложности более 40 тысяч зараженных птиц.