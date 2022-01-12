Лондон, , 21:03 — REGNUM Правительство Великобритании вставило в официальные письма QR-код, переход по ссылке в котором приводил к открытию игры Plague Inc. в случае, если она установлена на смартфоне. Об этом 11 января сообщил портал GameByte.

Коронавирус

Отмечается, что письма направлялись людям, которые сделали тест на коронавирус. Пока британские власти не прокомментировали произошедшее, журналисты предположили, что QR-код появился в письмах в результате «непреднамеренной ошибки». Пользователи соцсетей в свою очередь отметили, что ошибка является довольно странной, если учесть, что речь идёт о Plague Inc.

https://twitter.com/lenn_box/status/1480865249200951296

Напомним, разработкой Plague Inc. занималась британская студия Ndemic Creations. Игра предлагает геймерам создать и развить вирус, который способен уничтожить всё человечество. В марте 2020 года разработчики выпустили к ней загружаемое дополнение (DLC), которое предлагает игрокам спасти мир от коронавируса.

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