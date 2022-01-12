Казань, , 21:00 — REGNUM В среду, 12 января, в Казани, на заседании Организационного комитета празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, муфтии из регионов России обсудили программу юбилейных мероприятий.

Логотип 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией Tatcenter.ru

Оргкомитет представил план из 71 события. В течение года пройдут различные семинары и форумы, состоится запуск тематических интернет-ресурсов и презентация айдентики праздника. Ключевыми событиями станут презентация фильма о путешествии арабского путешественника и писателя первой половины X века Ахмада ибн Фадлана ибн аль-Аббас ибн Рашид аль-Багдади в Волжскую Булгарию, традиционные мероприятия в Болгаре и тематические мероприятия в Санкт-Петербурге.

Также в среду, 12 января, на профильном заседании с участием главы Татарии Рустама Минниханова представили логотип празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В нем узнаваем древний город Болгар, очертания тюльпана, раскрытая книга.

Логотип предстоит рассмотреть федеральному оргкомитету праздника.

В рамках торжественных мероприятий пройдут съемки документально-художественного фильма о путешествии Ахмада ибн Фадлана ибн аль-Аббас ибн Рашид аль-Багдади. Съемки пройдут на шести локациях, сообщил глава Духовного Управления Мусульман Татарии, муфтий Камиль Самигуллин на расширенном заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилейного года.

«К числу крупных инициатив относится документально-художественный фильм «Ибн Фадлан». В настоящее время кинокартина находится на стадии съемок массовых эпизодов. Поскольку фильм исторический, … историками уделяется большое внимание к сценическим костюмам и к художественному оформлению», — рассказал муфтий.

Кроме Казани, съемки также пройдут в Бухаре, Мешхеде, Санкт-Петербурге, Астраханской области и Атнинском районе Татарстана. Над фильмом работает мусульманский телеканал «Хозур ТВ» Духовного управления мусульман Татарстана.

Также Камиль Самигуллин сообщил, что Духовное Управление Мусульман республики планирует выпустить обновленный Коран с дизайнерским шрифтом «Казан басма».

«Этот татарский национальный шрифт разрабатывался весь 2021 год. Он создан на основе подлинного, аутентичного типографского оттиска и дает широкие технические возможности для современного книгопечатания», — подчеркнул он.

По данным историков, предки современных татар приняли ислам в 922 году после визита в Болгар арабского путешественника, секретаря посольства аббасидского халифа Ахмада ибн Фадлана. На территории Булгарского городища осталось много исторических памятников, в том числе Ханская усыпальница, Черная палата, Восточный мавзолей и несколько древних минаретов, сообщает ТАСС.

Юбилейные торжества по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проводятся на государственном уровне. Подготовка к ним началась в 2021 году. Решение о праздновании было принято президентом России Владимиром Путиным. На основании этого решения создан организационный комитет во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным и сформирован федеральный план основных мероприятий. В соответствии с планом основные торжества пройдут в Татарии.