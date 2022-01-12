Лондон, , 20:58 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $85 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 12 января.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 19:51 мск, стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,64% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $85,09 за баррель.

В последний раз нефть данной марки стоила больше $85 за баррель 10 ноября 2021 года.

Тем временем фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 2,11% — до $82,93 за баррель.