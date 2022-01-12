Сиэтл, США, 12 января, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video выложил в сеть первый трейлер фэнтезийного сериала The Legend of Vox Machina. Ролик был опубликован 12 января на YouTube-канале потокового сервиса.

Amazon Prime Amazon Prime

Первый эпизод анимационного шоу появится на сайте Amazon Prime Video 28 января 2021 года. В центре повествования будет находиться группа вульгарных, но находчивых авантюристов, которые каким-то образом станут героями королевства.

Созданием сериала The Legend of Vox Machina руководит актёр озвучивания Мэттью Мерсер, которого поклонники аниме в США знают по различным проектам в жанрах аниме, мультфильмов и видеоигр. В основу шоу лёг веб-сериал Critical Role в котором профессиональные актёры озвучивания, в том числе Мерсер, играли в настольные ролевые игры Dungeons & Dragons.