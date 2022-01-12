Нью-Йорк, США, , 20:49 — REGNUM Ситуация с запуском Северной Кореей ракеты является опасной, события могут пойти в плохом направлении, сообщил 12 января журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Плакат КНДР

Дюжаррик «Проблема остается нерешенной. Ситуация имеет потенциал к ухудшению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пхеньян распространил информацию о том, что ракета, которая была запущена в ночь на 11 января — гиперзвуковая. Испытания прошли успешно: ракета поразила цель.

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