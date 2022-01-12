Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Председатель Космического командования США генерал Джон Рэймонд потребовал усиленного финансирования на создание «защитной системы в космосе», сообщает 12 января агентство RT.

Покорители космоса Цитата из к/ф «Путешествие на Луну». реж. Жорж Мельес. 1902. Франция

Об этом Рэймонд заявил на слушаниях в подкомитете по обороне комитета палаты представителей по ассигнованиям.

По его словам, США «теряют время».

«Мы должны модернизироваться, но мы теряем время… Мы должны двигаться вперед к более устойчивой защитной инфраструктуре, которая сможет отвечать на современные вызовы», — заявил Рэймонд.

При этом он утверждал, что существующие возможности США в космосе не рассчитаны на те угрозы, которые появляются.

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