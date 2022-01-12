Батуми, Грузия, 12 января, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Батумский городской суд оставил трёх человек, задержанных в Батуми 8 октября 2021 года по делу об обрушении здания, под стражей, сообщает 12 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Адвокаты требовали освобождения обвиняемых в обмен на залог в пять тысяч лари. Отец и сын Сурманидзе и владелец квартиры Заур Будагов обвиняются в нарушении правил безопасности и халатности во время строительных или других работ, повлекших смерть. Подсудимые не признают себя виновными. Суд заключил всех троих под стражу 11 октября прошлого года.

8 октября 2021 года обрушился один из подъездов жилого дома на улице 26 мая. Более 10 человек оказались в ловушке под завалами.

Вскоре после инцидента спасатели спасли ребенка, который находился в машине рядом со зданием. Что касается людей, находившихся в здании, то спасателям удалось найти 10 из них, восемь из которых уже были мертвы. Среди погибших — трое детей.

Двое пострадавших были доставлены в клинику, но одна из них, 35-летняя женщина, на следующий день умерла. Она была госпитализирован в тяжелом состоянии. Сердце женщины останавливалось пять раз за ночь. Оказалось, что она была матерью двоих погибших детей, найденных в развалинах.

По данным МВД, вероятной причиной обрушения здания стали несанкционированные ремонтные работы на первом этаже. Из-за этого министерство задержало владельца квартиры и двух работников.

В связи с трагедией 11 октября в Грузии было объявлено Днем траура.