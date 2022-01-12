Сантьяго, 12 января 2022, 21:07 — REGNUM Палата депутатов Чили одобрила законопроект о контроле за оборотом оружия и передала его на рассмотрение в Сенат. Обсуждение реформы в высшей инстанции пройдет 12 января. Об этом сообщает чилийское информагентство Emol.
Работа над законопроектом продолжалась 14 лет. Предполагается, что он модифицирует устаревшую правовую базу, регламентирует правила оборота не только боевого и охотничьего, но и холостого и коллекционного оружия, которое можно трансформировать в боевое. Правительство сможет требовать от импортеров оружия соответствовать различным стандартам, которые помогут отслеживать его оборот.
«Мы собираемся создать некий аналог оружейного ДНК, по которому можно будет точно определить владельца», — прокомментировал законопроект министр внутренних дел Родриго Дельгадо. Правительство надеется, что новая правовая база в первую очередь будет препятствовать незаконному попаданию оружия в руки преступных группировок.
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