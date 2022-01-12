Сантьяго, 12 января, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Палата депутатов Чили одобрила законопроект о контроле за оборотом оружия и передала его на рассмотрение в Сенат. Обсуждение реформы в высшей инстанции пройдет 12 января. Об этом сообщает чилийское информагентство Emol.

Флаг Чили

Работа над законопроектом продолжалась 14 лет. Предполагается, что он модифицирует устаревшую правовую базу, регламентирует правила оборота не только боевого и охотничьего, но и холостого и коллекционного оружия, которое можно трансформировать в боевое. Правительство сможет требовать от импортеров оружия соответствовать различным стандартам, которые помогут отслеживать его оборот.

«Мы собираемся создать некий аналог оружейного ДНК, по которому можно будет точно определить владельца», — прокомментировал законопроект министр внутренних дел Родриго Дельгадо. Правительство надеется, что новая правовая база в первую очередь будет препятствовать незаконному попаданию оружия в руки преступных группировок.