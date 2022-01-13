13 января 2022 | Время чтения 4 мин

Проблемы инвалидов в России не всегда заметны окружающим, но почти всегда остры. Эта группа населения, возможно, сильнее всех нуждается во внимании близких. Пока заботы явно недостаточно. Почему так происходит, становится понятно на примере других стран.

Максим Петров, , 10:15 — REGNUM Изучил зарубежный опыт и предложил решения для нашего государства автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов.

Август Генрих Мансфельд — Милосердие (фрагмент) 1871

По статистике, в России проживает свыше 11,6 млн инвалидов, из которых первую группу имеют почти 1,37 млн человек, а 704 тыс. человек — это дети-инвалиды. Для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы, в России предусмотрено специальное пособие. Однако для его получения нужно соблюсти условие — полностью прекратить трудовую деятельность. Размер пособия скорее символический — 1200 рублей в месяц. За уход за ребёнком-инвалидом и инвалидом с детства родитель получает 10 тыс. рублей в месяц, при этом также не имеет права на другую занятость.

«Мизерное пособие, потеря рабочего места и полный запрет на трудовую деятельность создают крайне неблагоприятные условия для тех, кто решил посвятить себя уходу за тяжелобольным близким человеком», — уверен Давыдов.

Он обратил внимание, что пришедшее в семью несчастье выбивает из профессиональной деятельности не только самого инвалида, но и его близких. Однако слабая поддержка вынуждает людей обращаться за помощью к социальным работникам или вовсе отказываться от инвалидов, передавая заботу о них интернатам.

Семья с ребёнком-инвалидом Александр Погожев © ИА REGNUM

Государство предпринимает попытки изменить ситуацию. В частности, недавно был принят закон, по которому родственник инвалида первой группы может получить дополнительный неоплачиваемый отпуск в пределах 14 дней. И хотя этот шаг является положительным, его недостаточно для исправления ситуации.

Автор проекта «20 идей» изучил зарубежный опыт в этой сфере. Так, в Ирландии продолжительность неоплачиваемого отпуска по уходу за тяжелобольным может составить 104 недели. Работодатель обязан сохранить рабочее место и при этом не допустить дискриминации и ухудшения условий труда. Находящийся в отпуске гражданин имеет право на выплаты из Фонда социального страхования в размере 225 евро в неделю, а также от 20 до 48 евро в неделю за каждого зависимого от него ребёнка. Если страховых отчислений недостаточно, деньги могут быть предоставлены по другой программе в размере 55% от минимальной зарплаты. Важно, что при получении пособия ухаживающему за больным разрешается работать до 18,5 часа в неделю, получая доход не более 332,5 евро в неделю. Другими словами, житель Ирландии, решивший проявить заботу об инвалиде, может не переживать за рабочее место, и при этом получить достойное содержание в сложный период.

Размер пособия по уходу за взрослым инвалидом в Великобритании составляет 67,6 фунта в неделю, что ниже, чем в Ирландии. Однако получающий его житель может работать, получая до 128 фунтов в неделю. При этом 35 часов в неделю он обязан посвятить уходу за больным. В Швеции пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью составляет существенную сумму, которая зависит от состояния здоровья подопечного. При этом средства могут быть распределены между родителями, они могут продолжить работать без ограничений по доходам и сократить рабочие часы в пределах 25%.

Давыдов предложил повысить размеры российских пособий, а также привязать их к МРОТ, чтобы защитить от инфляции и на годы сохранить актуальность. Согласно инициативе, в 2022 году выплата для родителей детей-инвалидов и инвалидов детства должна составить 11 807 рублей (или 85% от МРОТ), а для ухаживающих за инвалидами первой группы — 3473 рубля (25% от МРОТ). Когда устанавливались текущие размеры пособий, их доля в соотношении к МРОТ была даже выше, однако в дальнейшем индексации не производились. Как технически это сделать, автор проекта поясняет в другой инициативе — о привязке штрафов к макроэкономическим показателям.

Инвалид-колясочник Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также Дмитрий Давыдов предлагает предоставить возможность работать и получать легальный доход людям, ухаживающим за инвалидами и получающим пособия. Он указывает рамки необходимых ограничений: по размеру зарплаты 85% от МРОТ, а по уделяемому времени — не более 70 часов в месяц. При этом формат работы можно определить совместно с работодателем — сокращённый рабочий день, сокращённая рабочая неделя или неоплачиваемый отпуск.

Ещё одним шагом автор проекта «20 идей» предлагает дать возможность людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами и инвалидами с детства, работать по сокращённому графику — на 25% меньше стандартного рабочего времени. Без оплаты пропущенных на рабочем месте часов, но с сохранением занятости. Условия могут быть согласованы с работодателем.

Теперь идеям Дмитрия Давыдова нужна поддержка депутатов Государственной думы, а также чиновников Минтруда. Нет сомнения, предложения заслуживают практической реализации, поскольку пользу получит и государство, и общество. Так, родственники инвалидов смогут участвовать в социально-экономической деятельности, следовательно, вырастет число задействованного в трудовых отношениях населения. Сами инвалиды примут больше заботы именно от близких им людей, что прямо влияет на эмоциональное благополучие. Ещё одним важным обстоятельством станет сокращение числа инвалидов, переданных своими семьями в интернаты. И главное — решение позволит улучшить качество жизни миллионов граждан России.