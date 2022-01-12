София, 12 января, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Министерство транспорта Болгарии объявило о кардинальных кадровых изменениях в руководстве холдинга «Болгарские железные дороги». Новыми топ-менеджерами структуры в результате конкурсного отбора стали молодые профессионалы, сообщает 12 января софийская газета «24 часа».

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Перестановка фигур

Согласно официальной информации, в Совет директоров холдинга вошли Любомир Сяров, Петко Петков и Йордан Мирчев, положительно зарекомендовавшие себя на отраслевых должностях.

Одновременно своих постов лишились Маргарита Петрова-Кариди, Георги Друмев и Светломир Николов. Мотивы их увольнения связаны с неудовлетворительным управлением и недостаточным контролем над распределением средств.

В настоящее время «Болгарские железные дороги» переживают финансовый и структурный кризис. В условиях пандемии COVID-19 резко сократились пассажирские и грузовые перевозки, а сотрудники компании регулярно недополучают зарплаты и социальные пособия.