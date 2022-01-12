Прага, 12 января, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В суд Праги передала пражская прокуратура дело задержанного 12 сентября 2021 г. гражданина России Александра Франчетти, сообщил 12 января журналистам пресс-секретарь надзорного ведомства Алеш Цимбала. Он пояснил, что прокуратура Праги завершила изучение дела Франчетти.

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Цимбала «Оно направлено в городской суд Праги для принятия решения о возможности его выдачи».

Таким образом, вопрос о том, будет Франчетти депортирован на Украину по запросу Киева или нет, решит городской суд Праги. Если суд примет решение в пользу Киева, у Франчетти останется возможность подать апелляцию в чешский Верховный суд.

И всё же, отмечает Цимбала, окончательное решение о депортации на Украину примет чешский министр юстиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти охотятся за Франчетти, обвиняя его в «антигосударственной деятельности», касающейся воссоединения Крыма с Россией.