Тюмень, 12 января, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Тюменские школьники приступают к учёбе после каникул 13 января 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

(сс) Wokandapix Учёба

«Продление каникул, по данным регионального департамента образования и науки, не планируется. Вместе с тем образовательные организации самостоятельны в определении календарного графика», — отметили в информационном центре.

Напомним, тюменские школьники вышли на зимние каникулы 30 декабря 2021 года и отдыхали ровно две недели.