Стокгольм, 12 января, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 31. Данная информация была опубликована 12 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 462 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 509 320 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 21 939 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 780 680 человек старше 12 лет (86,1%), вторую — 7 445 741 (82,4%).

С начала пандемии в общей сложности 8361 человек получил помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.