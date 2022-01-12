В Челябинске открыли новую школу на 1 100 мест
Челябинск, 12 января, 2022, 20:17 — ИА Регнум. В образовательном центре № 7 в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» прозвенел первый звонок и прошел первый учебный день. На открытии школы побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Здание школы разделено на два блока: для младших классов и средней школы. Для каждой из категорий детей есть свой вход. Общие только столовая, спортивные залы и отдельные кабинеты. А еще создана необходимая инфраструктура для ребят-инвалидов: пандусы, лифты, особые туалеты. В рекреациях стоят цветные диванчики и можно поиграть в настольный теннис.
Да и сами классы отлично оснащены: помимо мебели, есть все необходимое для учебы — учебники, интерактивные доски, проекторы и компьютеры… В классе музыки, например, кроме фортепиано, стоит барабанная установка. Для девочек воссоздали настоящую кухню и швейный класс, для парней открыли столярную мастерскую — здесь будут проходить уроки по технологии.
В классе ОБЖ есть учебные манекены, на которых можно отрабатывать методы первой медицинской помощи. Под впечатлением не только дети, но и их педагоги.
Несмотря на количество школьников все уроки в ОЦ № 7 проводятся в одну смену. После обеда на базе школы начинают работу бесплатные кружки и секции. Мы попали как раз в это время.
Алексей Текслер прошел по зданию новой школы и пообщался с учителями. Многие признавались, что мечтали работать в таких комфортных условиях. А родители школьников благодарили за то, что дети имеют возможность учиться буквально под окнами родного дома. Кстати, мы задали нескольким мамам один нескромный вопрос: пришлось ли им платить взносы при поступлении? Говорят, школа не попросила ни одной копейки. Ни на учебники, ни на шторы, ни на охрану…
По словам губернатора, область продолжит строительство новых школ. В течение ближайших трех лет на Южном Урале появятся минимум 22 новых учебных заведения. Например, в 2022 году планируется открыть 9 школ, включая школу-детский сад в Айлино, про которую жители спрашивали губернатора на «прямой линии» в декабре 2021 года.
Также Алексей Текслер заметил, что область продолжит поддерживать педагогов, ведь потребность в них вырастет после открытия новых учебных заведений.