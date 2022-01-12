Лос-Анджелес, США, , 20:16 — REGNUM Галь Гадот исполнит одну из главных ролей в фильме «Поймать вора», который станет ремейком одноимённой картины Альфреда Хичкока 1955 года. Об этом 12 января сообщает портал Comicbook.

Галь Гадот Gage Skidmore

Отмечается, что актриса также выступит в качестве продюсера проекта. Его продюсированием также займутся Джарон Варсано и Нил Мориц. Сценарий напишет Айлин Джонс, которая работала над созданием сериала «Блудный сын».

Напомним, сюжет романтического детектива Хичкока «Поймать вора» рассказывает о череде дерзких ограблений, которые совершает вор, известный под прозвищем Кот. Настоящий Кот, давно отошедший от дел, понимает, что для того, чтобы отвести от себя подозрения, ему нужно поймать преступника. Главного героя этой картины сыграл Кэри Грант, компанию на съёмочной площадке ему составила Грейс Келли.

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