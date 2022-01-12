Глазго, Великобритания, 12 января 2022, 20:15 — REGNUM Случай с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который участвовал во время общенационального локдауна в мае 2020 года в вечеринке в качестве организатора, является поводом к его отставке, передаёт 12 января Sky News.
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Эту идею высказал глава Консервативной партии в Шотландии Дуглас Росс, отметивший, что Джонсону не следует оставаться премьер-министром после того, как всплыла информация о вечеринке в нарушение правил.
Напомним, накануне, 11 января, ITV обнародовал письмо, в котором помощник британского премьер-министра Мартин Рейнолдс приглашает к Джонсону на вечеринку порядка сотни человек. Приглашение датировано маем 2020 года.
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