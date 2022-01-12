Буэнос-Айрес, , 20:37 — REGNUM Правительство Аргентины 12 января объявило чрезвычайное положение по всей стране сроком на год в связи с распространением лесных пожаров. Об этом сообщает газета Pagina12 со ссылкой на указ, опубликованный в Официальном вестнике Аргентины.

Пожар Cameron Strandberg

Меры по противодействию пожарам предусматривают создание рабочей группы во главе с министром окружающей среды Хуаном Кабандие. В обязанности группы будет входить координация действий по ликвидации пожароопасной ситуации.

Главе кабинета министров Хуану Мансуре поручено изменить и перераспределить статьи бюджета для немедленного усиления реагирования на чрезвычайную ситуацию.

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