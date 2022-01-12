Токио, , 20:00 — REGNUM На портативной консоли Nintendo Switch вскоре состоится релиз игровой трилогии Assassin's Creed The Ezio Collection. Об этом 12 января сообщает портал Comicbook.

Nintendo Switch

Компания Ubisoft выложила в сеть анонсирующий трейлер портированных на Switch игр и сообщила, что релиз трилогии состоится 17 февраля 2022 года. Разработчик отметил, что в набор войдут загружаемые дополнения (DLC), выпущенные ко всем трём играм.

Напомним, в Assassin's Creed The Ezio Collection вошли игры Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood и Assassin’s Creed Revelations. Релиз оригинального набора состоялся в 2016 году на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

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