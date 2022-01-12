12 января 2022 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:42 — REGNUM Статистика за третий квартал 2021 года среди военнослужащих США показала, что ряды армии потеряли по причине самоубийств 126 человек. Согласно данным, опубликованным Пентагоном, жизнь самоубийством покончили 70 действующих военнослужащих, 19 резервистов и 37 членов Национальной гвардии. Цифры превышают общее число военнослужащих, погибших по причине коронавирусной инфекции с начала пандемии.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Коронавирус в армии США Eur.army.mil

По состоянию на сентябрь общее число смертей по причине COVID-19 среди военнослужащих составило 43, сообщает Пентагон. В общей сложности по итогам трех кварталов 2021 года 383 американских военных покончили жизнь самоубийством. В 2020 году, согласно Пентагону, число составляло 581.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я был кадровым военным. Таскал свою семью по всему миру. Ушел на пенсию, когда дети были еще в начальной школе. Наша жизнь была хорошей, так что молодым солдатам важно помнить, что то, что происходит сейчас, — это всего лишь короткий период и нет причины отчаиваться», — пишет Mynameisnotimportant.

«Некоторые ветераны остаются с ранами на всю жизнь. Некоторые люди НЕ МОГУТ физически вылечить их. Поэтому их жизнь превратилась в кошмар — вот где самоубийство обычно вступает в игру», — отвечает noj737.

«Спасибо за вашу службу! Я наблюдал за своим сыном на протяжении 29 с лишним лет, пока он был действующим военным. Он переезжал каждые двагода, растил семью, делал карьеру, общался с высшими и низшими офицерами, наставлял молодых новобранцев и был примером для своих подчиненных. Вклад в дело — это отличный способ воспитать характер у следующей группы — если бы только у нас в правительстве были лидеры с нормальным мышлением…» — комментирует auntb199.

«Плохое руководство пронизывает организацию и питает отчаяние тех, кто служит, и тех, кто служил. Несмотря на 36 лет службы, я бы не советовал никому, включая собственных детей, служить в армии нынешнего режима. Жертвы и сами их жизни не будут оценены ни военным, ни гражданским руководством», — предупреждает ColonelF.

«Многие очень крупные и очень богатые и влиятельные американские корпорации делают большие деньги на войнах. Мирное время для них как рецессия. Солдаты для них на втором плане», — отвечает bob882.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если вы патриот и искренне верите в Америку, то не лезьте в армию. 1945 год давно закончился, той Америки давно нет. Не совершайте ошибку, посылая своего сына/дочь умирать на чужом поле боя только для того, чтобы Демпартия могла разбогатеть, чтобы Байден мог заявить о своей политической победе. 13 американских солдат погибли в Афганистане в прошлом году из-за политики/Байдена/неолибералов», — отмечает mariokart2021.

«Я провел 16 командировок, самая короткая из которых была 6 месяцев, остальные — 7−9 месяцев, а одна — 13 месяцев (во время кризиса с иранскими заложниками я ни разу не сошел на берег). Обычно у нас было 1−3 самоубийства за одно развертывание. Может быть, было и такое, что ни одного самоубийства не было, но я не помню. Я помню, как экипаж был поражен, когда услышал новость. Будучи старшим рядовым во время половины командировок, я продолжал общаться со своими моряками, как будто они были моими сыновьями и дочерьми. Я не знаю, предотвратило ли это самоубийство, но я чувствовал, что это была какая-то маленькая мера, чтобы знать, что чувствуют мои моряки. Те командиры, которые совершили самоубийство в своем подразделении, в большинстве своем были эмоционально опустошены. Я благодарен за то, что никогда не испытывал этого. Даже сейчас, когда я слышу о самоубийстве на службе, я сокрушаюсь. Наши молодые женщины и мужчины, которые добровольно идут служить, заслуживают самого лучшего обращения во время и после службы», — подчеркивает independentthinker1020.

«Как человеческие существа мы должны быть связ

На борту эсминца USS McCampbell ВМС США Naval Surface Warriors

аны (вера, семья, общество), постоянно работать (ежедневная работа, карьера), иметь долгосрочные цели (брак, школа, хобби, путешествия, инвестиции, семья) и продолжать двигаться, пока это не станет невозможным. Как только солдаты оказываются в изоляции, отрываются от отношений, слишком сосредоточены на личных проблемах и их слишком растягивает военная машина, управляемая корпорациями Вашингтона, которым все равно, шансы на самоубийство резко возрастают», — считает mariokart2021.

«Один начальник получил письмо, в котором его бросила девушка. Он подошел к вахтенному на квартердеке и сказал ему, чтобы тот отдал ему свой пистолет. Он выстрелил себе в голову. Однажды мы совершили 8-месячный медицинский круиз. Вернулись в порт приписки на два месяца и сразу ушли обратно. Тусовались в Персидском заливе. Видели много разводов», — вспоминает libzRk00ks.

Солдат армии США DVIDSHUB

«Я прослужил в армии 22 года, с конца 70-х до 2000-х годов, и могу сказать, что по мере того, как политкорректность проникали в наши ряды, жесткость и сплоченность начали исчезать. Мы превратились из семьи в группу, где каждый ходит в скорлупе, чтобы не никого не «обидеть». Как можно привить солдату жесткий менталитет, не задевая иногда чувства? Никак! Это породило сержантов и офицеров, которые боятся сказать солдату, когда он ошибается, не в форме или просто не справляется. Мы боимся «указать» на плохих солдат, опасаясь возмездия, в котором солдат всегда прав. Это приводит к слабости и самоубийствам», — уверен ddale20.

Как передавало ИА REGNUM, Пентагон пытается менять ситуацию, сложившуюся в армии, проводя психологическую работу с военнослужащими. Сообщается, что психологи будут стремиться заранее выявлять склонных к самоубийству, в том числе с помощью анализа их страниц в социальных сетях.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это трагедия и позор» — количество самоубийств в армии США выросло на 46%