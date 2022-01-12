Москва, , 19:56 — REGNUM Гречневая крупа, куриные яйца, овощи, маракароны, рыбные изделия и сахар наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в декабре 2021 года. Соответствующие данные приводит 12 января Росстат.

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно оценке ведомства, за минувший месяц гречневая крупа стала дороже в среднем на 4,1%, куриные яйца — на 3,9%, сахар-песок — на 3,2%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали мороженые кальмары — на 3,7%, соленая сельдь — на 3,5%, макаронные изделия — на 3,2%, манная, овсяная и перловая крупы, овсяные хлопья «Геркулес», рис, горох и фасоль, вермишель, пшеничная мука, охлаждённая и мороженая разделанная рыба лососевых пород, солёное филе сельди, пастеризованное молоко и кисломолочные продукты, говяжья печень, маргарин — на 2−2,7%, подсолнечное масло — на 0,9%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,6%, в том числе белокочанную капуста стала дороже на 19,6%, огурцы — на 19,1%, чеснок — на 13,8%, виноград — на 7,8%. В то же время апельсины подешевели — на 6,1%, лимоны — на 2%, помидоры — на 0,9%.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что за весь 2021 год продовольствие в России подорожало в среднем на 10,62%, непродовольственные товары — на 8,58%, тарифы на услуги выросли на 4,98%. В целом инфляция за год составила 8,39%, что является самым высоким показателем с 2015 года.

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