Нью-Йорк, США, 12 января, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Россия и Китай заблокировали решение о введении Советом Безопасности ООН санкций в отношении Мали. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

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Посол Кении в ООН Мартин Кимани заявил, что он «разочарован» тем, что СБ не смог прийти к консенсусу по этому вопросу, и выступил за введение санкций в отношении военных властей Мали «для обеспечения ускоренного перехода к конституционному правлению».

Постоянный представитель России при ООН назвал текст заявления о санкциях, подготовленный Францией, «непоследовательным». Было отмечено также, что российская сторона с пониманием относится к ситуации в Мали, властям которой пришлось столкнуться с препятствиями для проведения всеобщих выборов.

Представитель Китая в ООН Дай Бин обратился к западным государствам с призывом «воздержаться от оказания неоправданного давления на страны Западной Африки», отметив, что «Мали переживает критический переходный период».

Мали борется за подавление исламистского мятежа на территории страны с 2012 года. Благодаря военным операциям, проведенным Францией, члены боевых группировок были отстранены от власти в северных городах страны. Тем не менее им удалось организовать новые подразделения, в результате чего нападения на малийские вооруженные силы возобновились. Ситуация в области безопасности в Мали усугубилась после нападений на гражданских лиц и миротворцев ООН.

В августе 2020 года президент Мали Бубакар Ибрагим Кейта был свергнут в результате государственного переворота. В июне 2021 года полковник Ассими Гоита был приведен к присяге в качестве президента переходного правительства. Первоначально военная хунта, пришедшая к власти, согласилась провести всеобщие выборы в конце февраля, но теперь военное руководство заявляет, что президентские выборы состоятся не раньше 2026 года из-за возросшей нестабильности по всей стране.

Страны — члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) отметили, что это означает «взятие малийского народа в заложники на протяжении следующих пяти лет военным переходным правительством». Организация ввела новые санкции, приостановив большую часть торговли и прекратив оказание финансовой помощи Мали, закрыв сухопутные и воздушные границы с западноафриканской страной. США, Великобритания, Франция и другие члены Совета Безопасности поддержали решение ЭКОВАС, раскритиковав также присутствие в Мали российской частной военной компании «ЧВК Вагнера». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что компания имеет законное право находиться в западноафриканском государстве, поскольку была приглашена переходным правительством.

Постоянный представитель Мали в ООН Исса Конфуру подчеркнул, что правительство страны было «шокировано» санкциями ЭКОВАС и «решительно осудило эти незаконные меры». Он добавил, что российские инструкторы находятся в Мали для консультирования и обучения военнослужащих страны.