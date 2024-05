Вашингтон, 12 января, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Редакция портала Screen Rant составила рейтинг из десяти лучших видеоигр Xbox Game Pass, которые появились в каталоге сервиса подписки в 2021 году. Статья была опубликована 12 января на сайте издания.

Microsoft Xbox Game Pass

В основу рейтинга легли оценки, которые проекты получили на известном рейтинговом сайте Metacritic. Во вторую часть топ-10 вошли игры The Ascent (68 баллов из 100), The Gunk (70), Outriders (73), The Medium (75) и Back 4 Blood (77). Пятую и четвёртую позиции заняли Lemnis Gate (77) и Age Of Empires IV (81).

В топ-3 попали Halo: Infinite (87) и Psychonauts 2 (89). Место лидера рейтинга пользователи Metacritic отдали проекту Forza Horizon 5, который получил на сайте оценку 92 балла.

Напомним, релиз Forza Horizon 5 состоялся 9 ноября 2021 года. Игра получила премию The Game Awards 2021 в номинациях «Лучшее звуковое оформление», «Лучшая спортивная/гоночная игра» и «Инновация в сфере доступности».