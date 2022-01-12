Флоренция, Италия, 12 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Завтра, 13 января, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии сезона 2021/22 сыграет с «Фиорентиной». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

Сегодня, 12 января, «фиалки» огласили заявку на кубковый матч. В заявку попал 30-летний российский нападающий Александр Кокорин, который в текущем сезоне сыграл в лишь в шести матчах за клуб из Флоренции во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака». «Фиалки» заплатили за трансфер российского форварда 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до 30 июня 2024 года.