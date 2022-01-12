Архангельск, , 19:45 — REGNUM Правоохранители завершили работы по поиску взрывного устройства в здании мэрии Архангельска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Ледоколы прибывают в Архангельск Николай Гернет © ИА REGNUM

«По результатам обследования указанных объектов специалистами инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии опасных предметов не обнаружено, информация не подтвердилась», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня днем, 12 января, здания архангельской мэрии и Арбитражного суда были эвакуированы из-за угрозы взрыва.