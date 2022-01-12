Лос-Анджелес, США, 12 января, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сказали, что Кевин Смит буквально спас проект фильма «Умница Уилл Хантинг», который стал важным этапом в их карьере. Об этом 12 января сообщает портал Comicbook.

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«Кевин также спас «Умницу Уилла Хантинга», — сказал Деймон, — это не просто примечание. Он — причина, по которой «Умница Уилл Хантинг» был создан. Мы были в тупике, все предложения истекли». Аффлек в свою очередь пошутил, что пообещал Смиту, что поблагодарит его, если фильм получит «Оскар», но «тут же забыл об этом», потом пообещал снова, но «опять забыл».

Актёры рассказали, что именно Смит показал их сценарий сооснователю кинокомпании Miramax Харви Вайнштейну. Продюсеру он понравился и в результате проект был запущен в производство.

Напомним, премьера фильма «Умница Уилл Хантинг» состоялась в декабре 1997 года. Картина получила премию «Оскар» в номинациях «Лучший актёр второго плана» (Робин Уильямс) и «Лучший оригинальный сценарий».