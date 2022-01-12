Екатеринбург, , 19:40 — REGNUM 26-летний фланговый нападающий «Нефтехимика» Александр Юшин 12 января перешел в «Урал». Клуб из Свердловской области заплатил 120 тысяч евро. Об этом сообщил портал transfermarkt. Соглашение нападающего с «Уралом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Александр Юшин принял участие в 25-ти матчах за «Нефтехимик», в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Юшин выступал за «Нефтехимик» с 21 февраля 2020 года после перехода из белорусского клуба «Белшина». Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 600 тысяч евро.