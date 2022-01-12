Бухарест, , 19:40 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) предоставила Бухаресту €1,9 млрд в качестве очередного транша кредита на развитие экономики Румынии. Об этом 12 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По официальной информации, указанные средства будут предоставлены в рамках подписанного между Бухарестом и Брюсселем соглашения о реализации механизма и устойчивости для Румынии.

Согласно основным положениям документа, соответствующий кредит на общую сумму в €24 млрд выдается сроком на десять лет под минимальные проценты с возможностью пролонгации и отсрочки выплат.

«Кредиты этой программы привлечены на крайне выгодных для Бухареста условиях, — отметил министр инвестиций и европейских проектов Румынии Дан Вилчану. — На этот раз средства пойдут на строительство новых автомагистралей, обновление системы водопровода и теплоцентралей, а также восстановление лесов и поддержку сельхозпредприятий [нашей] страны».

В то же время, по словам министра, соответствующие структуры в Румынии должны «грамотно расходовать предоставленные средства» и отчитываться перед ЕК за каждый потраченный лей.

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